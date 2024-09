Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Mathias Germann Reporter Sport

Zürich, der Nabel der Velo-Welt! Ab Samstag dreht sich in der Limmatstadt nicht alles, aber vieles um die Rad-WM. Eine einmalige Sache? Für Marc Hirschi (26) schon. Der Berner zählt beim Strassenrennen der Elite, dem wichtigsten WM-Rennen, zu den heissesten Anwärtern aufs Regenbogentrikot. Er weiss: «Ich werde ganz sicher nie mehr eine WM in Zürich erleben. Vielleicht auch keine mehr in der Schweiz. Mir ist bewusst, welch grosse Chance ich habe – zumal mir der Kurs gut liegt», sagt er.

Was viele nicht wissen und woran sich kaum einer erinnern kann, ist die Tatsache, dass die Rad-WM schon zweimal in Zürich gastierte. 1923, als man unter anderem über die «prächtig ausgebaute Hardturmstrasse» («Neue Zürcher Zeitung») fuhr. Und auch 1946, also unmittelbar nach dem Krieg. Damals gewann mit Hans Knecht (1913–1986) im Regen und vor begeisterten 50’000 Zuschauern, die man laut «NZZ» «von gewissen chauvinistischen Regungen nicht ganz freisprechen» durfte. Heisst: Die Stimmung war grossartig.