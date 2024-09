SDA Schweizerische Depeschenagentur

Marc Hirschi (26) hat seine bestechende Form zu einem weiteren Sieg genutzt. Der Berner gewann nach dem Klassiker in San Sebastián, der Bretagne Classic und dem GP Industria & Artigianato mit der 72. Ausgabe der Coppa Sabatini sein viertes Eintagesrennen in Folge.

Hirschi, der auf die nächste Saison vom Team UAE Emirates zum Schweizer Team Tudor Pro Cycling wechselt, griff 36 Kilometer vor dem Ziel aus einer Spitzengruppe heraus an und setzte sich in der Region Pisa solo vor dem Österreicher Georg Mühlberger und dem Dänen Anders Foldager durch. Sein Vorsprung auf die ersten Verfolger belief sich nach den knapp 200 Kilometern auf 28 Sekunden.

Zweieinhalb Wochen vor der dem WM-Strassenrennen in Zürich feierte Hirschi damit seinen siebten Saisonsieg und den zweiten in Folge an der Coppa Sabatini. Im Vorjahr hatte sich der 26-Jährige in einem Zweiersprint gegen den Franzosen Pavel Sivakov behauptet. Bis zum Heimrennen an den Titelkämpfen in Zürich stehen für den WM-Dritten von 2020 noch zwei weitere Eintagesrennen in Italien sowie ab dem 18. September die Luxemburg-Rundfahrt auf dem Programm.

Gewinnt sein viertes Eintagesrennen in Folge: Marc Hirschi. (Archivbild) Foto: imago/Sirotti