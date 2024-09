Kurz zusammengefasst Ehemaliger Radrennfahrer Sepp Helbling mit 89 Jahren verstorben

Als Trainer coachte er seine Schützlinge zu 15 Weltmeistertiteln

Trauer in der Rad-Szene. Der ehemalige Radrennfahrer Sepp Helbling ist am Mittwoch im Alter von 89 Jahren verstorben. Die Bestätigung von der Familie liegt der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor.

Helbling absolvierte 1953 sein erstes Bahnrennen und nahm 1960 an den Olympischen Spielen in Rom teil, wo er im Einzelzeitfahren über 1 km auf den 8. Platz fuhr. Der Ostschweizer hinterliess nicht nur als Sportler, sondern vor allem als Trainer und Funktionär Spuren in der Schweizer Radsportwelt. So feierte er als Coach nicht weniger als 15 Weltmeistertitel, zehn davon durch Urs Freuler. Als Trainer gewann er an Olympischen Spielen einen kompletten Medaillensatz in der Einzelverfolgung: 1980 in Moskau Gold mit Robert Dill-Bundi, 1972 in München Silber mit Xaver Kurmann und erneut mit Kurmann 1968 in Mexiko Bronze.

23 Austragungen des Amateur-Sechstagerennens im Hallenstadion Zürich trugen seine Handschrift als Organisator. Als Kommissär stand er zudem 32 Mal an der Tour de Suisse und bei drei Weltmeisterschaften im Einsatz.