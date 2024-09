Die Schweiz geht im EM-Zeitfahren der Frauen in der belgischen Provinz Limburg in Abwesenheit von Titelverteidigerin Marlen Reusser leer aus. Elena Hartmann und Noemi Rüegg verpassen die Medaillenränge deutlich. Hartmann klassiert sich nach 31,3 km in Hasselt mit drei Minuten Rückstand auf dem 14. Rang. Noemi Rüegg fährt auf Platz 16.

Zur neuen Europameisterin kürte sich Lotte Kopecky. Die Belgierin zeigte in ihrer Heimat eine Machtdemonstration und verwies die Niederländerin Ellen van Dijk um 43 Sekunden auf Platz 2. Bronze sicherte sich die Österreicherin Christina Schweinberger.