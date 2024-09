Die Schweiz kann an der Europameisterschaft in der belgischen Provinz Limburg über Edelmetall jubeln. Stefan Küng fährt im Zeitfahren zu Silber. Der neue Europameister heisst Edoardo Affini.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Stefan Küng gewinnt an der EM in der belgischen Provinz Limburg Silber im Zeitfahren. Zu seinem dritten EM-Titel nach 2020 und 2021 fehlen am Ende knapp zehn Sekunden.

Drei Tage nach seinem ersten Sieg an einer Grand Tour wurde Küng seiner Favoritenrolle nur im ersten Abschnitt der 31,2 km langen Strecke gerecht. Bei einsetzendem Regen legt er die beste Zwischenzeit hin, muss sich am Ende aber dem Italiener Edoardo Affini geschlagen geben, der mit einem Steigerungslauf zu Gold fährt. Bronze geht an Affinis Landsmann Mattia Cattaneo.

Nicht auf Touren kommt Stefan Bissegger. Der 25-jährige Thurgauer klassiert sich mit mehr als eineinhalb Minuten Rückstand auf dem 12. Rang. Der Europameister von 2022 und Silbermedaillengewinner vom Vorjahr geht als letzter auf die Strecke und hat zu Beginn die schlechtesten Bedingungen aller Fahrer.

Stefan Küng fährt im EM-Zeitfahren zur Silbermedaille. Foto: keystone-sda.ch 1/4

Elf Tage vor dem WM-Zeitfahren in Zürich liessen zahlreiche Topfahrer die WM-Hauptprobe aus. Unter anderem nicht am Start waren die Medaillengewinner der Olympischen Spiele in Paris, Remco Evenepoel, Filippo Ganna und Wout van Aert sowie Titelverteidiger Joshua Tarling.