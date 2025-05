Mit dem Giro d'Italia läuft die erste grosse Rundfahrt des Jahres. In 21 Etappen verteilt auf 24 Tage müssen 3443 km und über 52'000 Höhenmeter gemeistert werden. Hier gehts zum Etappenplan.

Am Giro 2025 wird der Nachfolger von Vorjahressieger Tadej Pogačar gesucht.

Nach der Tour de Romandie als Vorgeschmack auf die Rennaction von Rundfahrten erfolgte am 9. Mai der Startschuss in den Giro d'Italia 2025. Noch bis zum 1. Juni ist Italien das Mekka aller Radfans und liefert in 21 Etappen packende Kämpfe gegen die Uhr, auf Rundkursen, Strassenrennen und Bergetappen.

Der Giro 2025 umfasst rund 3443 km, ein Renntag im Schnitt 164. Zudem müssen die Fahrer ein Total von über 52'000 Höhenmetern bewältigen. Nebst acht Mittelgebirgsetappen werden diese vor allem in den fünf Hochgebirgsetappen abgespult, wovon drei mit einer Bergankunft enden. Während der Startschuss in Albanien erfolgte, trägt Rom die Schlussetappe aus.

Der Etappenplan des Giro d'Italia 2025

09.05., 1. Etappe, Durrës – Tirana, 160 km

Sieger : Mads Pedersen (DAN/Lidl-Trek)

: Mads Pedersen (DAN/Lidl-Trek) 10.05., 2. Etappe, Tirana – Tirana, 13,7 km (Einzelzeitfahren)

Sieger: Joshua Tarling (GB/Ineos)

Joshua Tarling (GB/Ineos) 11.05., 3. Etappe, Vlorë – Vlorë, 160 km

Sieger: Mads Pedersen (DAN/Lidl-Trek)

Mads Pedersen (DAN/Lidl-Trek) 13.05., 4. Etappe, Alberobello – Lecce, 189 km

Sieger : Casper van Uden (NL/Picnic PostNL)

: Casper van Uden (NL/Picnic PostNL) 14.05., 5. Etappe, Ceglie Messapica – Matera, 151 km

Sieger: Mads Pedersen (DAN/Lidl Trek)

Mads Pedersen (DAN/Lidl Trek) 15.05., 6. Etappe, Potenza – Neapel, 227 km

Sieger: Kaden Groves (AUS/Alpecin)

Kaden Groves (AUS/Alpecin) 16.05., 7. Etappe, Castel di Sangro – Tagliacozzo, 168 km

Sieger: Juan Ayuso (ESP/UAE)

Juan Ayuso (ESP/UAE) 17.05., 8. Etappe, Giulianova – Castelraimondo, 197 km

Sieger: Lucas Plapp (AUS/Jayco AlUla)

Lucas Plapp (AUS/Jayco AlUla) 18.05., 9. Etappe, Gubbio – Siena, 181 km

Sieger: Wout van Aert (BEL/Visma)

Wout van Aert (BEL/Visma) 20.05., 10. Etappe, Lucca – Pisa, 28,6 km (Einzelzeitfahren)

Sieger: Daan Hoole (NED/Lidl Trek)

Daan Hoole (NED/Lidl Trek) 21.05., 11. Etappe, Viareggio – Castelnovo ne' Monti, 186 km

Sieger: Richard Carapaz (ECU/EF)

Richard Carapaz (ECU/EF) 22.05., 12. Etappe, Modena – Viadana, 172 km

Sieger: Olav Kooij (NED/Visma)

Olav Kooij (NED/Visma) 23.05., 13. Etappe, Rovigo – Vicenza, 180 km

Sieger: Mads Pedersen (DEN/Lidl Trek)

Mads Pedersen (DEN/Lidl Trek) 24.05., 14. Etappe, Treviso – Nova Gorica/Gorizia, 195 km

Sieger: Kasper Asgreen (DEN/EF)

Kasper Asgreen (DEN/EF) 25.05., 15. Etappe, Fiume Veneto – Asiago, 219 km

Sieger: Carlos Verona (ESP/Lidl Trek)

Carlos Verona (ESP/Lidl Trek) 27.05., 16. Etappe, Piazzola sul Brenta – San Valentino (Brentonico), 203 km

28.05., 17. Etappe, San Michele all'Adige – Bormio, 155 km

29.05., 18. Etappe, Morbegno – Cesano Maderno, 144 km

30.05., 19. Etappe, Biella – Champoluc, 166 km

31.05., 20. Etappe, Verrès – Sestrière (Vialattea), 205 km

01.06., 21. Etappe, Rom – Rom, 143 km