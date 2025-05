Giro-Sieger von 2022 mit Ambulanz abtransportiert

1/4 Die 6. Giro-Etappe muss zwischenzeitlich unterbrochen werden. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Australier Kaden Groves setzt sich in Neapel in der 6. und längsten Etappe des Giro d'Italia 2025 im Sprint durch. Weil das Rennen wegen eines Massensturzes neutralisiert wird, kommen alle Fahrer mit derselben Zeit in die Wertung.

Rund 70 km vor dem Ziel geht das halbe Feld zu Boden. Der Australier Jai Hindley, der Giro-Sieger von 2022 und wichtigster Helfer von Primoz Roglic, kommt auf gerader Strecke als erster zu Fall. Nach einsetzendem Regen wird die staubige Strasse derart seifig, dass Hindley das Vorderrad aus dem Nichts wegrutscht.

Das Rennen wird zwischenzeitlich neutralisiert und unterbrochen. Nach Diskussionen mit den Fahrern entscheidet die Jury anschliessend, dass keine Punkte oder Zeitgutschriften verteilt werden. Alle Fahrer werden in der Gesamtwertung mit der gleichen Zeit zum Zeitpunkt des Unfalls gewertet.

Ambulanz im Einsatz

Hindley nützt das aber wenig. Er muss mit der Ambulanz abtransportiert werden. Auch Mads Pedersen in der Maglia Rosa ist vom Sturz betroffen, der Däne kann aber weiterfahren. Pedersen will kein Risiko mehr eingehen und beteiligt sich nicht am Sprint für einen allfälligen vierten Etappensieg.

Nach zuletzt drei Sprintankünften erwartet die Fahrer in der 7. Etappe vom Freitag die erste von nur drei Bergankünften in dieser Italien-Rundfahrt. Der letzte, steile Teil des 12,6 km langen Schlussanstiegs nach Marsia bietet für die Favoriten auf den Gesamtsieg eine gute Gelegenheit, sich in Position zu bringen.