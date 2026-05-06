An der Tour de Romandie kamen Radsportfans bereits auf den Geschmack mehrtägiger Rundfahrten. Und in Person von Tadej Pogacar auch von absoluten Topstars. Davon gibts auch am Giro 2026 wieder einige, wobei das Schaulaufen bei der ersten Grand Tour des Jahres deutlich grösser sein wird.
Am 8. Mai startet die diesjährige Ausgabe mit der ersten von drei Etappen in Bulgarien, ehe es von Süd- in Richtung Norditalien und Schweiz geht, wo die 16. Etappe stattfindet (von Bellinzona nach Carì). An insgesamt 21 Tagen liefert die Tour packende Kämpfe auf Rundkursen, Strassenrennen sowie Bergetappen und gegen die Uhr.
Gefordert wird auch 2026 viel von den Fahrern. Nicht weniger als 3468 km und 48'700 Höhenmeter gilt es als Schnellster zu bewältigen, um den begehrten Pokal zu ergattern. Das macht im Schnitt 165 km verteilt auf 2319 vertikalen Metern pro Tag. Ein Blick auf die Höhenprofile der Etappen zeigt denn auch schnell, wie diese Anforderungen zustande kommen. Nebst einem Einzelzeitfahren und acht Flachetappen führen sieben ins Mittelgebirge. Vor allem bei den fünf Hochgebirgsetappen werden ordentlich Höhenmeter abgespult, sieben Tage enden zudem mit einer Bergankunft. Die Schlussetappe findet traditionell in Rom statt.
Der Etappenplan des Giro d'Italia 2026
- 8. Mai, 1. Etappe, Nessebar – Burgas, 147 km
- 9. Mai, 2. Etappe, Burgas – Tarnovo, 221 km
- 10. Mai, 3. Etappe, Plovdiv – Sofia, 175 km
- 12. Mai, 4. Etappe, Catanzaro – Cosenza, 138 km
- 13. Mai, 5. Etappe, Praia a Mare – Potenza, 203 km
- 14. Mai, 6. Etappe, Paestum – Napoli, 142 km
- 15. Mai, 7. Etappe, Formia – Blockhaus, 244 km
- 16. Mai, 8. Etappe, Chieti – Fermo, 156 km
- 17. Mai, 9. Etappe, Cervia – Corno alle Scale, 184 km
- 19. Mai, 10. Etappe, Viareggio – Massa, 42,0 km
- 20. Mai, 11. Etappe, Porcari – Chiavari, 195 km
- 21. Mai, 12. Etappe, Imperia – Novi Ligure, 175 km
- 22. Mai, 13. Etappe, Alessandria – Verbania, 189 km
- 23. Mai, 14. Etappe, Aosta – Pila, 133 km
- 24. Mai, 15. Etappe, Voghera – Milano, 157 km
- 26. Mai, 16. Etappe, Bellinzona – Carì, 113 km
- 27. Mai, 17. Etappe, Cassano d'Adda – Andalo, 202 km
- 28. Mai, 18. Etappe, Fai della Paganella – Pieve di Soligo, 171 km
- 29. Mai, 19. Etappe, Feltre – Alleghe, 151 km
- 30. Mai, 20. Etappe, Gemona del Friuli – Piancavallo, 200 km
- 31. Mai, 21. Etappe, Rom – Rom, 131 km