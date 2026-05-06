Mit dem Giro steht die erste Grand Tour des Jahres an. Ab dem 8. Mai verkommt ganz Italien zum Mekka für Radfans und fordert den Fahrern an 21 Renntagen alles ab. Dieses Jahr führt die Route nebst den Startetappen in Bulgarien auch durch die Schweiz.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

An der Tour de Romandie kamen Radsportfans bereits auf den Geschmack mehrtägiger Rundfahrten. Und in Person von Tadej Pogacar auch von absoluten Topstars. Davon gibts auch am Giro 2026 wieder einige, wobei das Schaulaufen bei der ersten Grand Tour des Jahres deutlich grösser sein wird.

Am 8. Mai startet die diesjährige Ausgabe mit der ersten von drei Etappen in Bulgarien, ehe es von Süd- in Richtung Norditalien und Schweiz geht, wo die 16. Etappe stattfindet (von Bellinzona nach Carì). An insgesamt 21 Tagen liefert die Tour packende Kämpfe auf Rundkursen, Strassenrennen sowie Bergetappen und gegen die Uhr.

Gefordert wird auch 2026 viel von den Fahrern. Nicht weniger als 3468 km und 48'700 Höhenmeter gilt es als Schnellster zu bewältigen, um den begehrten Pokal zu ergattern. Das macht im Schnitt 165 km verteilt auf 2319 vertikalen Metern pro Tag. Ein Blick auf die Höhenprofile der Etappen zeigt denn auch schnell, wie diese Anforderungen zustande kommen. Nebst einem Einzelzeitfahren und acht Flachetappen führen sieben ins Mittelgebirge. Vor allem bei den fünf Hochgebirgsetappen werden ordentlich Höhenmeter abgespult, sieben Tage enden zudem mit einer Bergankunft. Die Schlussetappe findet traditionell in Rom statt.

Der Etappenplan des Giro d'Italia 2026

8. Mai, 1. Etappe, Nessebar – Burgas, 147 km

9. Mai, 2. Etappe, Burgas – Tarnovo, 221 km

10. Mai, 3. Etappe, Plovdiv – Sofia, 175 km

12. Mai, 4. Etappe, Catanzaro – Cosenza, 138 km

13. Mai, 5. Etappe, Praia a Mare – Potenza, 203 km

14. Mai, 6. Etappe, Paestum – Napoli, 142 km

15. Mai, 7. Etappe, Formia – Blockhaus, 244 km

16. Mai, 8. Etappe, Chieti – Fermo, 156 km

17. Mai, 9. Etappe, Cervia – Corno alle Scale, 184 km

19. Mai, 10. Etappe, Viareggio – Massa, 42,0 km

20. Mai, 11. Etappe, Porcari – Chiavari, 195 km

21. Mai, 12. Etappe, Imperia – Novi Ligure, 175 km

22. Mai, 13. Etappe, Alessandria – Verbania, 189 km

23. Mai, 14. Etappe, Aosta – Pila, 133 km

24. Mai, 15. Etappe, Voghera – Milano, 157 km

26. Mai, 16. Etappe, Bellinzona – Carì, 113 km

27. Mai, 17. Etappe, Cassano d'Adda – Andalo, 202 km

28. Mai, 18. Etappe, Fai della Paganella – Pieve di Soligo, 171 km

29. Mai, 19. Etappe, Feltre – Alleghe, 151 km

30. Mai, 20. Etappe, Gemona del Friuli – Piancavallo, 200 km

31. Mai, 21. Etappe, Rom – Rom, 131 km