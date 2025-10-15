Marlen reusser fährt am Giro del Veneto auf Rang zwei. (Archivbild)
Zwitfahr-Weltmeisterin Marlen Reusser fährt zum Abschluss der Saison am Giro del Veneto aufs Podest.
Zum Saisonabschluss zeigt die Schweizer Radrennfahrerin Marlen Reusser noch einmal eine Spitzenleistung. Beim Eintagesrennen Giro del Veneto in Norditalien belegt die 34-jährige Bernerin den zweiten Platz.
Die Tour-de-Suisse-Siegerin und Zeitfahr-Welt- und Europameisterin muss sich auf den 116 km von Vicenza nach Verona einzig der Italienerin Silvia Persico um 29 Sekunden geschlagen geben.
