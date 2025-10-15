Marlen reusser fährt am Giro del Veneto auf Rang zwei. (Archivbild) Foto: Getty Images

Darum gehts Zwitfahr-Weltmeisterin Marlen Reusser fährt zum Abschluss der Saison am Giro del Veneto aufs Podest.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zum Saisonabschluss zeigt die Schweizer Radrennfahrerin Marlen Reusser noch einmal eine Spitzenleistung. Beim Eintagesrennen Giro del Veneto in Norditalien belegt die 34-jährige Bernerin den zweiten Platz.

Die Tour-de-Suisse-Siegerin und Zeitfahr-Welt- und Europameisterin muss sich auf den 116 km von Vicenza nach Verona einzig der Italienerin Silvia Persico um 29 Sekunden geschlagen geben.