Freizeitausflug endet für Schurter im Spital

Nino Schurter, der erfolgreichste Mountainbiker der Geschichte, hat sich bei einem Sturz mit einem «Mountain Scooter» den Arm gebrochen.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Ein Schlauch in der Nase, dazu eine Armschlinge um einen Teil des Halses – das erste Bild, das Nino Schurter in seinem Instagram-Post vom Montag veröffentlicht, lässt es bereits erahnen: Der Bündner, der vor knapp einem Jahr in Lenzerheide GR sein letztes Mountainbike-Weltcuprennen bestritt, hat sich schwer verletzt.

Passiert ist das Unglück nach einer Wanderung bei einem Sturz mit einem sogenannten «Mountain Scooter». Er habe Schmerzen erlebt, von denen er nicht wusste, dass sie überhaupt existieren würden, berichtet der 40-Jährige. Schurter muss sogar mit dem Helikopter abtransportiert werden.

Im Spital stellt sich der ausgekugelte Arm als gebrochen heraus. «Ich konnte das Krankenhaus gestern spät verlassen», richtet der erfolgreichste Mountainbiker der Geschichte (unter anderem Olympiasieger 2016 und zehnfacher Cross-Country-Weltmeister) aus und beendet seinen Post mit den Worten: «Der Ruhestand erweist sich als gefährlich.»

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