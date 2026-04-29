Pogacar hält an Tour de Romandie die Jungen in Schach

Drei Tage nach seinem Sieg bei Lüttich-Bastogne-Lüttich gibts auch auf der 1. Etappe der Tour de Romandie kein Vorbeikommen an Tadej Pogacar.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Rad-Superstar Tadej Pogacar schlägt auf der 1. Etappe der Tour de Romandie zu: Etappensieg und Übernahme des Trikots des Gesamtführenden. Der Prolog-Sechste aus Slowenien setzt sich mühelos in Martigny (Start- und Zielort) nach 171,2 Kilometern in einem Sprint einer vierköpfigen Fluchtgruppe durch.

«Schön, den Etappensieg einzufahren – gerade gegen die Jungen», sagt ein zufriedener Pogacar danach im Siegerinterview. Den Deutschen Florian Lipowitz (25), den Franzosen Lenny Martinez (22) und den Norweger Jörgen Nordhagen (21) hält der 27-Jährige problemlos in Schach. «Das war ein schöner Parcours (es ging u.a. hinauf auf 1358 Höhenmeter nach Ovronnaz, Anm. der Redaktion), die Schweiz ist ein schönes Land. Ich geniesse es.» Ja, die Schweiz ist ein gutes Pflaster für Pogacar: 2024 in Zürich sicherte er sich seinen ersten von unterdessen zwei WM-Titeln.

Die zweite Etappe der Tour de Romandie startet am Donnerstag in Rue und führt über 173,1 Kilometer bis nach Vucherens. Sieben Sekunden beträgt Pogacars Vorsprung in der Gesamtwertung gegenüber seinem ersten Verfolger Lipowitz.