Petar DjordjevicRedaktor Sport
Am Dienstagnachmittag gewinnt der Franzose Dorian Godon (29) den Prolog der Tour de Romandie. Unter wechselhaften Wetterbedingungen klassiert sich Mauro Schmid (26) als bester Schweizer auf Platz 4. Die 3,2 Kilometer lange Strecke führt rund um den Fribourger Vorort Villars-sur-Glâne.
Weltmeister Tadej Pogacar (27), der als grosser Tour-Favorit gilt, fährt auf den 5. Platz hinter Schmid. Am Mittwoch geht es an der Tour de Romandie ab 15.30 Uhr weiter mit der 1. Etappe, die in Martigny startet und endet. Die Strecke führt über 170,6 Kilometer durch das Rhonetal.
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