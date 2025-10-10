Das Maglia Rosa des Giro d'Italia wird im Jahr 2026 auch in Bulgarien zu sehen sein.
Foto: LUCA ZENNARO
Der Giro d'Italia, der heuer in Albanien startete, wird 2026 in Bulgarien lanciert werden, wie der Organisator bekannt gibt. Die erste der drei grossen Rundfahrten findet vom 9. bis 31. Mai statt.
Der Giro wird zum 16. Mal in seiner Geschichte aus dem Ausland starten, eine Entwicklung, die sich seit 2010 beschleunigt hat, mit Starts für drei Etappen aus den Niederlanden (2010, 2016), Dänemark (2012), Grossbritannien (2014), Israel (2018), Ungarn (2022) und Albanien (2025).
