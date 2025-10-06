Rad-Team Israel-Premier Tech ändert seinen Namen

Namensänderung im Rad-Sport. Nach wiederholten Anfeindungen und Protestaktionen wird das Team Israel-Premier Tech in Zukunft anders heissen.

Anhaltende Proteste, im Bild jene an der Vuelta, zwingen das Team Israel-Premier Tech zu einem Namenswechsel. Foto: JAVIER LIZON

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Radteam Israel-Premier Tech, dessen Präsenz im Peloton in den letzten Monaten starken Anfeindungen von pro-palästinensischen Aktivisten ausgesetzt war, ändert seinen Namen. Dies kündigte der Rennstall am Montag in einem Schreiben an.

«Im unerschütterlichen Engagement für unsere Fahrer, Mitarbeiter und geschätzten Partner wurde der Entscheid getroffen, das Team umzubenennen und sich von der aktuellen israelischen Identität zu lösen», erklärte die Equipe und bezeichnete die Massnahme als «entscheidenden Schritt» zur Sicherung der Zukunft». Der Besitzer, der israelisch-kanadische Milliardär Sylvan Adams, werde in der nächsten Saison zurücktreten und «nicht mehr im Namen des Teams sprechen».

Die bekanntesten Fahrer des zweitklassigen Pro-Tour-Teams sind Chris Froome und Alexej Luzenko. «Aus Sicherheitsgründen» durfte das Team Israel-Premier Tech zuletzt nicht am Klassiker Giro dell'Emilia teilnehmen. An der Vuelta mussten im September mehrere Etappen verkürzt und die letzte abgebrochen werden.

Der Namenswechsel erfolgt auch auf Druck von Co-Sponsor Premier Tech. Wie sich das 2014 gegründete Team künftig nennen wird, ist noch nicht bekannt.