Rad-Ass Hirschi wird beim Gran Piemonte Zweiter

Radprofi Marc Hirschi fährt beim Gran Piemonte in Italien auf den zweiten Platz. Der 27-jährige Berner vom Schweizer Tudor-Team musste sich beim 179 Kilometer langen Eintagesrennen lediglich von Isaac Del Toro geschlagen geben.
Der Mexikaner hatte sich rund 17 Kilometer vor dem Ziel abgesetzt, Hirschi gewann am Ende den Schlusssprint um den Ehrenplatz gegen den Holländer Bauke Mollema. Für Hirschi ist es nach 2023 der zweite 2. Platz beim Rennen in Norditalien.
Mit Fabio Christen zeigte ein zweiter Schweizer eine starke Leistung. Er beendete das Rennen mit etwas mehr als einer Minute Rückstand auf Sieger Del Toro auf dem vierten Rang.
