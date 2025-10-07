Schweizer Erfolgsmeldung aus dem Radsport: Noemi Rüegg schafft beim Herbstklassiker «Tre Valli Varesine» in Norditalien den Sprung auf das Podest.

1/2 Schöner Erfolg für Noemi Rüegg (rechts): Die Schweizerin fährt in Norditalien auf Rang 3. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Noemi Rüegg fährt beim Eintagesrennen «Tre Valli Varesine» über 137 hügelige Kilometer aufs Podest. Die Olympia-Siebte von Paris 2024 muss sich in Italien lediglich von Lokalmatadorin und Giro-d'Italia-Siegerin Elisa Longo Borghini und Strassen-Europameisterin Demi Vollering geschlagen geben.

Platz 3 ist ein gutes Resultat für die 24-Jährige, die mit nur 19 Sekunden Rückstand auf Siegerin im Ziel eintrifft. Rüegg hat bereits an der WM in Ruanda wie auch an der EM in Frankreich überzeugt, wo sie als eine der Fahrerinnen im Mixed-Teamzeitfahren jeweils Bronze gewonnen hat.