Pogacar erstmals Europameister im Strassenrennen

Tadej Pogacar wird zum ersten Mal Europameister auf der Strasse. Über 202 Kilometer setzt er sich mit 31 Sekunden Vorsprung gegen seinen grössten Konkurrenten Remco Evenepoel durch.

Pogacar darf, wie bereits an der WM vor einer Woche, über Gold jubeln. Foto: IMAGO/Photo News

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Sowohl der Slowene als auch der Belgier feierten bereits WM-Titel im Strassenrennen – Pogacar 2024 und 2025 und Evenepoel im Jahr 2022. EM-Gold fehlte bis anhin beiden in der Medaillensammlung.

In Südfrankreich änderte sich das: Rund 74 Kilometer vor dem Ziel griff Pogacar an, Evenepoel versuchte mitzugehen, musste den 27-Jährigen aber bald ziehen lassen. 35 Kilometer vor Schluss gelang es dem Belgier zwar, seine Verfolger abzuschütteln, doch die Aufholjagd kam zu spät. Einige Sekunden holte Evenepoel, der erst vor wenigen Tagen EM-Gold im Einzelzeitfahren gewonnen hatte, noch auf. Pogacars Vorsprung aber blieb komfortabel.

Und so durfte Pogacar, wie bereits an der WM vor einer Woche, über Gold jubeln, während Evenepoel erneut Silber gewann. Komplettiert wurde das Podest vom Franzosen Paul Seixas.