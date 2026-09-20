Weltmeisterin Frei fährt im Weltcup aufs Podest

Sina Frei wir beim Weltcup in Soldier Hollow (USA) Dritte. Alessandra Keller fährt auf Platz fünf.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Sina Frei wird gut zwei Wochen nach ihrem WM-Sieg in Val di Sole (It) beim Weltcup in Soldier Hollow (USA) Dritte.

In ihrem ersten Rennen im regenbogenfarbenen Trikot für die Weltmeisterin wird die Zürcherin nur von der Italienerin Martina Berta, die an der WM Silber holte, und der US-Amerikanerin Gwendalyn Gibson geschlagen. Die WM-Dritte Alessandra Keller fährt auf Rang fünf.