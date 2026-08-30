Sina Frei ist Weltmeisterin im Cross-Country. Und mit Nicole Koller fährt eine zweite Schweizerin aufs Podest: Die 29-Jährige holt Bronze an der Mountainbike-WM im Val di Sole.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Sina Frei (29) ist Weltmeisterin im Cross-Country. An der Mountainbike-WM im Val di Sole (It) zeigt die Zürcherin nach einem Defekt von Mitfavoritin Jenny Rissveds eine unwiderstehliche Leistung und fährt der gesamten Konkurrenz davon. Nach Silvia Fürst (1992) und Jolanda Neff (2017) ist Frei erst die dritte Schweizerin, die sich zur Weltmeisterin im Cross-Country krönen lässt. Mit Nicole Koller fährt eine zweite Schweizerin aufs Podest: Die 29-Jährige holt Bronze.

Beinahe hätte es sogar einen Schweizer Doppelsieg gegeben. Martina Berta kommt nur eine Radlänge vor Koller ins Ziel. Die Schweizerin liefert sich über das gesamte Rennen einen packenden Kampf mit der Italienerin um Silber – am Ende hat Berta die Nase dann aber hauchdünn vorn.

Für Frei ist es die langersehnte Krönung im Cross-Country. 2021 holte sie in dieser Disziplin bei der WM noch die Bronze-Medaille, ein Jahr zuvor bei den Olympischen Spielen musste sie sich mit Silber begnügen. «Ich kann es noch gar nicht richtig realisieren. Ich bin noch im Tunnel und weiss gar nicht, was abgeht», erklärt Frei unmittelbar nach ihrem WM-Coup gegenüber SRF. «Mein Rennen war super und ich habe mich nur auf mich fokussiert.»

Frust und Tränen bei Keller

Über die Erwartungen, mit denen sie als Mit-Favoritin an den Start gehen musste, meint Frei: «Ich wollte einfach nur Spass haben, denn ich wusste, alles was kommt, ist ein Bonus. Ich hatte schon eine so gute Saison. Alle haben gesagt, ich solle es geniessen und mir keinen Druck machen. Das ist mir gelungen.»

Getrübt wir der Schweizer Jubel-Sonntag bei den Frauen vom Rennen von Alessandra Keller. Bereits bei einer Abfahrt zu Beginn hat sie Probleme mit der Kette, bleibt aber zunächst an den vorderen Rängen dran. Als nach einer halben Stunde erneut die Kette Probleme bereitet, kann Keller die Frustration nicht mehr verbergen. Sie wirft eine Wasserflasche weg und fährt danach tränenüberströmt weiter. Dank einer kämpferischen Leistung schafft sie es immerhin noch auf Rang 13.