Freund Nicolas lässt für Alessandra Keller das Gold-Konfetti steigen: Das Bild vom Oktober 2024 nach dem erneuten Doppel-Gessamtweltcupsieg passt auch jetzt nach dem WM-Gold perfekt.

Die Bike-Schweiz atmet am Dienstag in der frischen Höhenluft von Zermatt auf. Alessandra Keller (29) verscheucht mit ihrer grandiosen Fahrt zum WM-Gold im Shorttrack das Gespenst von erneut medaillenlosen Cross-Country-Titelkämpfen wie 2024.

Keller krönt sich zur Weltmeisterin – wer sonst? Bei den Frauen ist die Nidwaldnerin seit Jahren die Schweizer Nummer 1 und auch immer wieder weltweit, wie ihre beiden Doppel-Gesamtweltcupsiege (jeweils Shorttrack- und Cross-Country-Wertung) 2022 und 2024 belegen.

Gold an der Heim-WM. Keller rast in Zermatt ihrem Ruf davon, zwar die konstanteste Top-Ten-Fahrerin im Weltcup zu sein, aber keine Siegfahrerin für Grossevents wie WM oder Olympia. Vor allem mit den Spielen als grösstem Mountainbike-Einzelevent verband Keller lange eine Hassliebe. Sowohl für Rio 2016 als auch für Tokio 2021 verpasste Keller gar die Selektion.

Kreuzband-OP im Hinblick auf Olympia 2028

Vor Tokio bremste sie eine Knieverletzung ein. Dann daheim mitzuerleben, wie Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand auf historische Weise das ganze Olympia-Podest erobern, nagte an Keller. «Die beiden Nichtselektionen haben mich als Athletin mega gefordert», sagte sie einst zu Blick.

Keller redete sich deshalb lange ein, dass Olympia einfach nur ein Rennen wie jedes andere sei. Doch die ehrgeizige Bikerin spürt spätestens als spätberufene Debütantin in Paris 2024 (Rang 7), dass die Spiele eine andere Dimension sind. Und diese Erkenntnis kommt Keller eigentlich gerade recht. Sie rückt früh Los Angeles 2028 in den Fokus. Und lässt sich im letzten Oktober das sechs Jahre zuvor (!) gerissene Kreuzband operieren.

Sie hätte mit ihrem Knie weiterfahren können. Aber Keller wollte auch sich selber für 2028 optimieren. Deshalb der OP-Termin direkt nach der Saison 2024 direkt zum Auftakt in den neuen Vierjahreszyklus für Olympia. Wegen der OP war 2025 eigentlich nur ein Aufbaujahr, das aber jetzt schon mit WM-Gold gekrönt ist. Jetzt weiss sie: «Dass der Körper mal eine richtige Pause bekommen hat, tat extrem gut.»

Darum redet Keller nicht den Dialekt von Odermatt

In Zermatt und auch sonst praktisch immer an Kellers Seite: Freund Nicolas Fischer (29). Der Bike-Coach träumte früher selber von einer Profikarriere, doch der Durchbruch gelang dem Solothurner nicht. Die beiden kannten sich schon länger aus der Velo-Szene. Doch die Liebe kommt 2020, als wegen Corona alle Rennen abgesagt werden und sie Zeit finden, sich näher zu kommen.

Mittlerweile wohnen sie in Hubersdorf SO im eigenen Haus. Bald mit Familie? Keller sagte ein paar Wochen vor der WM, als Blick sie in Stans NW in ihrem «AK Kids Bike Camp» besucht: «Ich kann mir gut vorstellen, nach der Karriere Kinder zu haben. Bis 2028 ist es aber kein Thema.» Was danach kommt, ist offen. Die Familie, ein erneuter Olympia-Zyklus, gar ein Wechsel in den Strassensport? Alles vorstellbar, aber nichts geplant.

Nicht erst seit dem WM-Coup ist Keller die zweitbekannteste Sportlerin nach Marco Odermatt aus dem Kanton Nidwalden. Doch warum klingt Keller eigentlich überhaupt nicht nach «Odi»? Sie hat keinen ausgeprägten Innerschweizer Dialekt, weil ihre Eltern Zürcher sind und der Beruf von Vater Markus die Familie einst nach Nidwalden verschlagen hat.

Kellers Vater arbeitet im Tunnelbau. Momentan ist er Baustellenchef auf der Nordseite des neuen Gotthard-Strassentunnels – die gigantische Tunnelbohrmaschine wurde auf Anregung des Mineurenteams nach seiner Tochter «Alessandra» getauft. Ein definitiv weltmeisterlicher Name!