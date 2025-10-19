DE
Chrono des Nations
Küng muss sich mit Rang 3 begnügen

Stefan Küng verpasst vierten Sieg beim Chrono des Nations. Der Thurgauer belegt den dritten Platz hinter Joshua Tarling und Jay Vine.
Publiziert: 17:40 Uhr
Aktualisiert: vor 58 Minuten
Stefan Küng verpasst den vierten Sieg beim Chrono des Nations.
Foto: freshfocus
Stefan Küng verpasst den vierten Sieg beim Chrono des Nations. Der 31-jährige Thurgauer muss sich nach Siegen beim zur Europe Tour zählenden Zeitfahren 2021, 2022 und 2024 diesmal mit dem 3. Platz begnügen.

Auf den knapp 45 Kilometern im französischen Les Herbiers muss er sich dem Briten Joshua Tarling und dem Australier Jay Vine geschlagen geben. Auf den Sieger Tarling verliert Küng 1:15 Minuten.

