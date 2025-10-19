Stefan Küng verpasst den vierten Sieg beim Chrono des Nations.
Stefan Küng verpasst den vierten Sieg beim Chrono des Nations. Der 31-jährige Thurgauer muss sich nach Siegen beim zur Europe Tour zählenden Zeitfahren 2021, 2022 und 2024 diesmal mit dem 3. Platz begnügen.
Auf den knapp 45 Kilometern im französischen Les Herbiers muss er sich dem Briten Joshua Tarling und dem Australier Jay Vine geschlagen geben. Auf den Sieger Tarling verliert Küng 1:15 Minuten.
