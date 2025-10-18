DE
«Ich bin sprachlos»
Rigling krönt sich erstmals zur Scratch-Weltmeisterin

Starker Auftritt von Flurina Rigling. An der Bahn-WM holt sie erstmals Gold im Scratch.
Publiziert: vor 19 Minuten
Flurina Rigling jubelt in Rio de Janeiro. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Zürcherin Flurina Rigling gewinnt an der Bahn-WM in Rio de Janeiro erstmals den Weltmeistertitel im Scratchrennen.

Die 29-jährige Para-Cyclerin setzt sich in einem taktisch starken Rennen über 10 Kilometer im Sechserfeld durch.

«Ich bin sprachlos, das habe ich noch nie geschafft. Ich habe gespürt, dass mir das Vertrauen von der erfolgreichen Strassensaison auch bei den Bahnrennen sehr hilft», berichtet die Schweizer Weltmeisterin kurz vor der Siegerehrung im Olympia-Velodrom von Rio.

Hinter Flurina Rigling belegt Maike Hausberger aus Deutschland Rang zwei, Bronze geht an die Weltmeisterin im Zeitfahren, Sabrina Custódia da Silva aus Brasilien. Dasselbe Trio stand bereits im 1-Kilometer-Zeitfahren am Donnerstag auf dem Podest.

