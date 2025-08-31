Schweizerin Rigling wiederholt Doppelgold-Coup an Para-WM

Flurina Rigling holt bei den Para-Cycling-Weltmeisterschaften im belgischen Ronse erneut Gold. Die 28-jährige Zürcherin verteidigt nach ihrem Titel im Zeitfahren auch jenen im Strassenrennen.

Flurina Rigling (r.) wiederholt ihren Doppelgold-Coup vom Vorjahr auch an der Para-Cycling-WM in Ronse. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Flurina Rigling gewinnt bei den Para-Cycling-Weltmeisterschaften in Ronse (Belgien) ihr zweites Regenbogentrikot. Nach der erfolgreichen Titelverteidigung im Zeitfahren triumphiert die 28-Jährige am Sonntag auch im Strassenrennen.

Flurina Rigling (C2) kontrolliert das Rennen von Beginn an. Zusammen mit der Amerikanerin Clara Brown der Kategorie C3, einer Wettkampfklasse mit geringeren körperlichen Einschränkungen, gelingt es der Zürcherin, eine grosse Lücke auf ihre Verfolgerinnen herauszufahren. «Wir ergänzen uns sehr gut. Wir haben unterschiedliche Stärken und darum hat es sehr schnell harmoniert», so Rigling über die Teamarbeit mit Brown. Über acht Minuten büsst die Zweitplatzierte Daniela Carolina Munevar Florez aus Kolumbien auf Rigling ein. Bronze geht an Maike Hausberger mit einem Rückstand von über elf Minuten. Im Zeitfahren hat die Deutsche hinter Rigling den zweiten Platz belegt.

Mit diesem Erfolg wiederholt Flurina Rigling ihre Glanzleistung aus dem Vorjahr. 2024 an der Heim-WM in Zürich hatte sie ebenfalls das Double aus Zeitfahr- und Strassen-WM-Titel geschafft. «Ich bin stolz, dass ich mit der Amerikanerin dieses Rennen fahren und zeigen konnte, wo der Para-Sport im Moment steht», so Rigling.