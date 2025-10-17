Die Zürcher Para-Cycling-Fahrerin Flurina Rigling gewann am ersten Tag der Bahn-Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro die Silbermedaille im Kilometer-Zeitfahren.

Flurina Rigling gewinnt beim WM-Auftakt in Rio de Janeiro die Silbermedaille im Kilometer-Zeitfahren. Foto: TIL BUERGY

Darum gehts Flurina Rigling verpasst Weltrekord knapp, gewinnt Silber bei Bahn-WM

Rigling hat Medaillenchancen in drei weiteren Disziplinen

Zwölfte WM-Medaille auf der Bahn seit ihrer ersten Teilnahme 2022 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die 29-jährige Flurina Rigling verpasste mit der Zeit von 1:20,299 den Weltrekord um nur 27 Hundertstel. Den Sieg sicherte sich die Brasilianerin Sabrina Custodia da Silva (34) mit der Weltbestzeit von 1:20,020. Bronze ging an die Deutsche Maike Hausberger (30).

Für Rigling ist es bereits die zwölfte WM-Medaille auf der Bahn seit ihrer ersten Teilnahme im Jahr 2022. Bis am Sonntag hat die Zürcherin in drei weiteren Disziplinen Medaillenchancen. Ihre Paradedisziplin, die Einzelverfolgung, wird an dieser WM durch ein Ausscheidungsrennen ersetzt.