Das Rollstuhl-Rennen des Berlin Marathons ist fest in Schweizer Hand. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gibts einen überlegenen Schweizer Sieg.

1/2 Marcel Hug triumphiert einmal mehr in Berlin. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Marcel Hug und Manuela Schär werden im Rollstuhl-Rennen des Berlin Marathons ihrer Favoritenrolle gerecht. Der Thurgauer und die Luzernerin siegen mit grossem Vorsprung.

Hug setzt in Deutschlands Hauptstadt seine imposante Siegesserie fort, die er vor sechs Jahren begonnen hat. Er dominiert auch diesmal von Anfang an und distanzierte den zweitplatzierten Briten David Weir um mehr als sechs Minuten.

Einen ähnlich grossen Abstand zur Konkurrenz schafft Manuela Schär. Die Innerschweizerin lässt ihre ersten «Verfolgerinnen», die Britinnen Jade Hall und Eden Rainbow Cooper, um über fünf Minuten hinter sich.