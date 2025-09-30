Elena Kratter springt bei der Para-Leichtathletik-WM in Neu-Delhi zu Silber im Weitsprung. Mit 5,45 m stellt die 29-jährige Schwyzerin eine WM-Bestmarke auf und sichert der Schweiz die vierte Medaille.

Elena Kratter holt an der Para-WM Silber im Weitsprung. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Elena Kratter gewinnt an der Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Neu-Delhi Silber im Weitsprung. Damit sichert sie der Schweiz die vierte WM-Medaille. Mit 5,45 m stellt die 29-Jährige in ihrer Wettkampfklasse eine WM-Bestmarke auf und verbessert ihre persönliche Bestweite gleich um 18 Zentimeter. «Ich habe gewusst, dass ich gut drauf bin und es eine super Saison war, darum konnte ich entspannt in den Wettkampf gehen», so Kratter.

Nur vier Zentimeter fehlen der Schwyzerin zu Gold, das sich die Australierin Vanessa Low sichert. Bronze geht an die US-Amerikanerin Noelle Lambert-Beirne. Nach der WM 2023 in Paris ist es Kratters zweite WM-Silbermedaille im Weitsprung.

Kratter startet in Neu-Delhi ebenfalls im Sprint über 100 m. Über diese Distanz hält sie den Schweizer Rekord mit 14,47 Sekunden. Rollstuhl-Athlet Fabian Blum ist am Dienstag mit Rang sieben der Einzug in den Final über 400 Meter gelungen, der am Mittwoch ausgetragen wird.