Gold-Hattrick an Para-WM
Debrunner krönt sich in Rekordzeit über 1500 m zur Weltmeisterin

Nächster starker Auftritt von Catherine Debrunner. An der Para-Weltmeisterschaft holt die Schweizerin auch über 1500 m die Goldmedaille.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Fährt auch über 1500 m zu Gold: Catherine Debrunner.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Catherine Debrunner gewinnt dritte Goldmedaille bei Para-WM in New Delhi
  • Sie startet am Donnerstag über 100 m bei der Para-WM
  • Debrunner stellt mit 3:16,81 Minuten einen neuen WM-Rekord auf
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

An den Weltmeisterschaften der Para-Leichtathleten in New Delhi holt Catherine Debrunner über 1500 m die dritte Goldmedaille. Die Thurgauerin verbessert in 3:16,81 Minuten den WM-Rekord über diese Distanz, weisst im Ziel aber bloss einen Vorsprung von 60 Hundertsteln auf. Davor hat Debrunner auch über 5000 m und 800 m triumphiert.

Am Donnerstag startet die 30-jährige Debrunner über 100 m. An den Weltmeisterschaften vor zwei Jahren und an den Paralympics in Paris holte sie über diese Distanz jeweils Silber.

