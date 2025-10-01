Nächster starker Auftritt von Catherine Debrunner. An der Para-Weltmeisterschaft holt die Schweizerin auch über 1500 m die Goldmedaille.

Debrunner krönt sich in Rekordzeit über 1500 m zur Weltmeisterin

1/2 Fährt auch über 1500 m zu Gold: Catherine Debrunner. Foto: Getty Images

Darum gehts Catherine Debrunner gewinnt dritte Goldmedaille bei Para-WM in New Delhi

Sie startet am Donnerstag über 100 m bei der Para-WM

Debrunner stellt mit 3:16,81 Minuten einen neuen WM-Rekord auf Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

An den Weltmeisterschaften der Para-Leichtathleten in New Delhi holt Catherine Debrunner über 1500 m die dritte Goldmedaille. Die Thurgauerin verbessert in 3:16,81 Minuten den WM-Rekord über diese Distanz, weisst im Ziel aber bloss einen Vorsprung von 60 Hundertsteln auf. Davor hat Debrunner auch über 5000 m und 800 m triumphiert.

Am Donnerstag startet die 30-jährige Debrunner über 100 m. An den Weltmeisterschaften vor zwei Jahren und an den Paralympics in Paris holte sie über diese Distanz jeweils Silber.