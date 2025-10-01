1/2
Fährt auch über 1500 m zu Gold: Catherine Debrunner.
Foto: Getty Images
Darum gehts
- Catherine Debrunner gewinnt dritte Goldmedaille bei Para-WM in New Delhi
- Sie startet am Donnerstag über 100 m bei der Para-WM
- Debrunner stellt mit 3:16,81 Minuten einen neuen WM-Rekord auf
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
An den Weltmeisterschaften der Para-Leichtathleten in New Delhi holt Catherine Debrunner über 1500 m die dritte Goldmedaille. Die Thurgauerin verbessert in 3:16,81 Minuten den WM-Rekord über diese Distanz, weisst im Ziel aber bloss einen Vorsprung von 60 Hundertsteln auf. Davor hat Debrunner auch über 5000 m und 800 m triumphiert.
Am Donnerstag startet die 30-jährige Debrunner über 100 m. An den Weltmeisterschaften vor zwei Jahren und an den Paralympics in Paris holte sie über diese Distanz jeweils Silber.