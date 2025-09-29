DE
Schweizerin doppelt nach
Debrunner holt mit Bestmarke an Para-WM erneut Gold

Wieder Gold! An der Para-WM krönt sich Catherine Debrunner nach ihrem Erfolg über 5000 m auch über 800 m zur Weltmeisterin.
Publiziert: vor 54 Minuten
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Catherine Debrunner holt sich auch über 800m an der Para-Leichtathletik-WM die Goldmedaille.
Foto: Getty Images
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Catherine Debrunner gewinnt an den Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaften ihre zweite Goldmedaille. Nach ihrem Triumph über 5000 m setzt sich die Thurgauerin auch über 800 m durch.

Die 30-Jährige dominiert das Rennen in der Kategorie T53 und sichert sich damit am Montag in Indien einen weiteren WM-Titel. Debrunner startet schnell und führt das Rennen von Beginn an. «Ich habe mir zum Ziel gesetzt, von Anfang bis zum Schluss Vollgas zu fahren und zu schauen, was dabei rauskommt. Ich bin mega stolz, was ich geleistet habe», erklärt Debrunner.

Mit einer Zeit von 1:40,16 Minuten stellt sie eine neue WM-Bestmarke auf. Die Zweitplatzierte Hongzhuan Zhou aus China büsst über sieben Sekunden auf die Schweizerin ein. Für Debrunner ist es der insgesamt siebte WM-Titel.

