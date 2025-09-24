Matthias Kyburz macht Schluss mit OL. Stattdessen konzentriert er sich künftig auf den Marathon.

Bestreitet künftig keine OL-Wettkämpfe mehr: Matthias Kyburz. Foto: DUKAS

Darum gehts Matthias Kyburz beendet Karriere als Orientierungsläufer, fokussiert auf Marathon

Er zielt auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles

Kyburz ist achtfacher Welt- und neunfacher Europameister im Orientierungslauf

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der achtfache Weltmeister Matthias Kyburz beendet nach dem Weltcupfinal am Wochenende in Uster seine Karriere als Orientierungsläufer. Er konzentriert sich fortan auf den Marathon. Dies gab der 35-Jährige anlässlich des Medientreffens vor dem abschliessenden Weltcupwochenende bekannt.

Im vergangenen Jahr nahm Kyburz erstmals an den Olympischen Spielen in Paris teil und belegte im Marathon den 30. Platz. Nun wechselt er fest in die Leichtathletik mit dem Fernziel Olympia 2028 in Los Angeles.

Im Orientierungslauf hat Kyburz alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Er wurde achtmal Welt- und neunmal Europameister. Zudem gewann er sechsmal den Gesamtweltcup. Die Sportart ist aber nicht olympisch.