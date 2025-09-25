Die äthiopische Marathonläuferin Shewarge Alene ist überraschend verstorben. Die Siegerin des Stockholm-Marathons im Mai klagte während eines Trainings in Addis Abeba über Herzprobleme und verstarb kurz darauf, wie der äthiopische Leichtathletikverband bestätigte.

1/2 Die Marathonläuferin Shewarge Alene ist verstorben. Foto: AP

Im Mai gewann Shewarge Alene noch den Marathon in Stockholm. Nun ist die Athletin in ihrer Heimat Äthiopien gestorben. Das bestätigt der äthiopische Leichtathletikverband der Deutschen Presse-Agentur.

Sie habe während eines Trainings in der Hauptstadt Addis Abeba über Herzprobleme geklagt und sei kurz darauf verstorben, sagt Yohannes Engida, der Generalsekretär des Verbands. Nähere Angaben zur Todesursache macht Engida nicht. Die Athletin sei am Mittwoch auf einem Friedhof in einem Vorort von Addis Abeba beerdigt worden.