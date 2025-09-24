Meister schwimmt mit Rekord zur nächsten Medaille an Para-WM

Darum gehts
Nora Meister gewinnt an den Para-Schwimm-Weltmeisterschaften in Singapur bereits ihre dritte Medaille. Über 400 m Freistil sichert sich die Aargauerin Silber und stellt einen Europarekord auf.
Meister muss sich einzig der chinesischen Weltrekordhalterin Yuyan Jiang geschlagen geben. Zu Gold fehlen der 22-Jährigen am Ende 1,71 Sekunden. Platz 3 geht an Jiangs Landsfrau Ji Zhu.
In 5:12,39 stellt Meister nicht nur eine persönliche Bestzeit auf, sie verbessert auch ihren Europarekord. Meister bestätigt damit ihre Stärke über 400 m Freistil. Bereits an den Paralympics 2024 in Paris gewann sie Silber in dieser Disziplin.
Am Donnerstag stehen gleich mehrere Schweizer im Einsatz. Neben Nora Meister und Monique Schacher, die über 50 m Freistil starten, tritt Paralympics-Sieger Leo McCrea in seiner Paradedisziplin über 100 m Brust an.