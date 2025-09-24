Nächster starker Auftritt von Nora Meister. Die Schweizerin gewinnt an der Para-Schwimm-WM bereits ihre dritte Medaille.

Meister schwimmt mit Rekord zur nächsten Medaille an Para-WM

Meister schwimmt mit Rekord zur nächsten Medaille an Para-WM

1/2 Nora Meister (l.) gewinnt Silber. Foto: Getty Images

Darum gehts Nora Meister gewinnt Silber bei Para-Schwimm-WM und bricht Europarekord

Die Aargauerin bestätigt ihre Stärke über 400 m Freistil

Mit 5:12,39 stellt Meister eine persönliche Bestzeit auf Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nora Meister gewinnt an den Para-Schwimm-Weltmeisterschaften in Singapur bereits ihre dritte Medaille. Über 400 m Freistil sichert sich die Aargauerin Silber und stellt einen Europarekord auf.

Meister muss sich einzig der chinesischen Weltrekordhalterin Yuyan Jiang geschlagen geben. Zu Gold fehlen der 22-Jährigen am Ende 1,71 Sekunden. Platz 3 geht an Jiangs Landsfrau Ji Zhu.

In 5:12,39 stellt Meister nicht nur eine persönliche Bestzeit auf, sie verbessert auch ihren Europarekord. Meister bestätigt damit ihre Stärke über 400 m Freistil. Bereits an den Paralympics 2024 in Paris gewann sie Silber in dieser Disziplin.

Am Donnerstag stehen gleich mehrere Schweizer im Einsatz. Neben Nora Meister und Monique Schacher, die über 50 m Freistil starten, tritt Paralympics-Sieger Leo McCrea in seiner Paradedisziplin über 100 m Brust an.