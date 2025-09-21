Bei den Para-Schwimm-Weltmeisterschaften in Singapur holt Nora Meister die erste Schweizer Medaille. Die Aargauerin gewinnt Silber über 100 m Rücken.

Nora Meister gewann am ersten Wettkampftag in Singapur WM-Silber Foto: ENNIO LEANZA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Erfolgreicher Auftakt für die Schweizer Delegation an den Para-Schwimm-Weltmeisterschaften in Singapur: Nora Meister sorgt am ersten Wettkampftag für die erste Schweizer Medaille.

Die Aargauerin gewinnt mit einer Zeit von 1:24,47 Minuten über 100 m Rücken Silber. Von Beginn an schwimmt Meister vorn mit und kann sich auf der letzten Bahnlänge noch einen entscheidenden Vorsprung herausarbeiten. Die Schweizerin muss sich einzig der Chinesin Yuyan Jiang geschlagen geben, die das Rennen mit fast vier Sekunden Vorsprung dominiert. Bronze geht an die Ukrainerin Anna Hontar.

Teamkollegin belegt 9. Rang

Für die 22-Jährige ist es bereits die dritte WM-Medaille im Rückenschwimmen nach ihren Podestplätzen 2019 in London und 2022 in Madeira. Bei den Paralympics 2024 in Paris war sie über diese Distanz Fünfte geworden.

Meisters Teamkollegin Monique Schacher belegt an ihrer zweiten WM über 50 m Brust den 9. Rang.