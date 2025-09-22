Nora Meister gewinnt an der Para-Schwimm-Weltmeisterschaft in Singapur über 100 m Freistil die Bronzemedaille und sichert der Schweiz damit, nach Silber am Sonntag, die zweite Medaille an dieser WM.

Nach Silber am Sonntag schwimmt Nora Meister am Montag zu WM-Bronze. Foto: ENNIO LEANZA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nächster Medaillen-Jubel für die Schweizer Para-Schwimmerin Nora Meister. Bereits am Sonntag ist sie über 100 m Rücken zu Silber geschwommen.

Meister ist von Beginn an auf Medaillenkurs und kann den dritten Rang bis zum Ziel halten. Sie schlägt mit einer Zeit von 1:14,77 an. Die Weltrekordhalterin Yuyang Jiang aus China sichert sich die Goldmedaille und verbessert ihren eigenen Weltrekord.

«Ich habe recht gemischte Gefühle. Ich habe heute Silber angestrebt, aber Bronze ist auch cool», so Meister nach dem Rennen. Der Fokus liegt für die Aargauerin nun auf ihrer Paradedisziplin über 400 m Freistil am Mittwoch. An den Paralympics in Paris 2024 gewann sie in dieser Disziplin die Silbermedaille.