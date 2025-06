Tadej Pogacar gewinnt die Dauphiné-Rundfahrt

1/2 Tadej Pogacar gewinnt Dauphiné-Rundfahrt und untermauert Favoritenrolle für die Tour de France. Foto: OLIVIER MATTHYS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Tadej Pogacar setzt mit dem Sieg an der Dauphiné-Rundfahrt drei Wochen vor Beginn der Tour de France ein Ausrufezeichen. Der Slowene gewinnt bei seiner Hauptprobe drei Etappen und dominiert das Geschehen.

Pogacar gewinnt die Rundfahrt mit 59 Sekunden Vorsprung auf den Dänen Jonas Vingegaard. Der Deutsche Florian Lipowitz komplettiert das Podium mit 2:38 Minuten Rückstand.

Pogacar startet zum zweiten Mal an der Dauphiné-Rundfahrt. Vor fünf Jahren bei seiner Premiere belegte er den vierten Platz. Pogacar steht nach den Erfolgen am Critérium du Dauphiné bei 99 Siegen – eine äusserst beachtliche Marke für einen erst 26-Jährigen. Pogacar startet im Juli als haushoher Favorit in die Tour de France.

Die letzte Etappe sichert sich Lenny Martinez, der am Vortag in der Königsetappe mehr als 35 Minuten einbüsste. Der 21-jährige Kletterer stellt deshalb für die Gesamtklassements-Protagonisten keine Gefahr mehr dar. Hinter Martinez erreichen Vingegaard und Pogacar das Ziel mit 34 Sekunden Rückstand.