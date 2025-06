1/2 Matteo Badilatti gehört als einziger Schweizer der grossen Spitzengruppe an. Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Auftakt zur Tour de Suisse der Männer verläuft höchst animiert, teils sogar chaotisch. Romain Grégoire gelingt in Küssnacht am Rigi im Regen der Doppelschlag mit Tagessieg und Maillot jaune. Der Franzose setzt sich auf der nur 129,4 km langen, in der zweiten Streckenhälfte verregneten Etappe nach einer verwegenen Abfahrt nach dem letzten Anstieg solo vor seinem Landsmann Kévin Vauquelin und dem Niederländer Bart Lemmen durch.

Wie dieses Duo mit 20 Sekunden Rückstand erreicht der für das Schweizer Team Tudor fahrende Franzose Julian Alaphilippe das Ziel in Küssnacht. Für den 22-jährigen Grégoire ist es der zweite Erfolg auf World-Tour-Stufe nach einem Etappensieg vor 14 Monaten in der Baskenland-Rundfahrt.

Verhaltener Schweizer Start

Die neun gestarteten Schweizer Fahrer bleiben zum Auftakt der Heimrundfahrt diskret. Bester ist mit knapp eineinhalb Minuten Rückstand Matteo Badilatti (21.), der als einziger Einheimischer Unterschlupf in der 28 Fahrer umfassenden Spitzengruppe findet.

Als erster Fahrer des sehr kleinen Hauptfeldes sprintet Marc Hirschi auf den 23. Rang. Wie der Berner mit 3:12 Minuten Rückstand auf den Sieger erreichen auch der Tour-Favorit João Almeida (25.) und Jan Christen (36.) das Ziel.

Christen stürzt heftig

Der 20-jährige Aargauer kommt sehr früh in der Etappe und bei noch trockenen Bedingungen zu Fall. Sein Trikot ist auf der linken Körperseite als Folge des Sturzes deutlich in Mitleidenschaft gezogen, auch lässt sich Christen mehrmals zum Team-Begleitauto zurückfallen, um die Schürfwunden ausspülen und sich im Nackenbereich massieren zu lassen.

Zu den Fahrern, die bereits am ersten Tour-Tag wegen Sturzfolgen aufgeben müssen, gehören mit dem Thurgauer Stefan Bissegger und dem Zürcher Johan Jacobs auch zwei Schweizer.

Zweite Etappe wird steiler

Nach dem teilweise chaotischen Auftakt in Küssnacht am Rigi führt die 2. Etappe der Tour de Suisse von Aarau nach Schwarzsee. Auf den 177 km sind rund 2700 Höhenmeter zu bewältigen. Da es auch auf den letzten paar Kilometern stets bergauf geht, wird es keine Ankunft für reine Sprinter.

Zu Ende geht die Tour de Suisse am kommenden Sonntag mit dem Bergzeitfahren über 10 km von Beckenried zur Stockhütte oberhalb von Emmetten.