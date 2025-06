Pogacar gewinnt Königsetappe des Critérium du Dauphiné und festigt Leadertrikot Slowene beschleunigt zwölf Kilometer vor dem Ziel im letzten Anstieg Pogacar liegt in der Gesamtwertung 1:01 Minuten vor Vingegaard

Tadej Pogacar steht nach dem dritten Etappensieg an der Critérium du Dauphiné vor dem Gesamtsieg. Foto: OLIVIER MATTHYS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Tadej Pogacar gewinnt die Königsetappe des Critérium du Dauphiné am Samstag in Valmeinier 1800 im Alleingang und festigt damit sein Leadertrikot vor der letzten Etappe am Sonntag. Wie schon oft gesehen, beschleunigt der Slowene zwölf Kilometer vor dem Ziel im letzten Anstieg dieser Etappe, die drei Pässe der höchsten Kategorie umfasst, darunter auch La Madeleine und La Croix de Fer. Er verwaltet seine Kräfte und gewinnt mit 14 Sekunden Vorsprung auf seinen grössten Konkurrenten Jonas Vingegaard.

Für den dreimaligen Tour-de-France-Champion Pogacar ist es bereits der dritte Etappensieg auf der aktuellen Rundfahrt. In der Gesamtwertung liegt der Slowene 1:01 Minuten vor dem Dänen Vingegaard.

Die Dauphiné-Rundfahrt geht am Sonntag auf dem Plateau du Mont-Cenis zu Ende. Die Tour de France beginnt am 5. Juli in Lille.