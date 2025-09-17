Schweizer Duo verpasst die Rad-WM

Die Schweizerinnen Elena Hartmann und Steffi Häberlin fallen für die Rad-WM in Ruanda aus. Die Gründe dafür sind aber verschieden.

1/2 Die Olympia-Teilnehmerin Elena Hartmann verpasst die Rad-WM in Ruanda aus familiären Gründen. Foto: MICHAEL BUHOLZER

Darum gehts Schweizer Frauen-Team bei Rad-WM in Ruanda mit reduziertem Kader

Elena Hartmann verzichtet aus familiären Gründen auf die Teilnahme

Nur 5 statt 7 Athletinnen durch Ausfälle im Schweizer Team

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Schweizer Frauen-Nationalteam kann an den Strassenrad-Weltmeisterschaften in Ruanda nicht aus dem Vollen schöpfen. Elena Hartmann und Steffi Häberlin fallen aus.

Während die dreifache Schweizer Zeitfahrmeisterin Hartmann die Reise nach Kigali aus familiären Gründen nicht antritt, kommen die ersten internationalen Titelkämpfe auf afrikanischem Boden für Häberlin nach einem Ende August erlittenen Sturz mit anschliessender Ellbogen-Operation zu früh.

Somit umfasst die von Marlen Reusser angeführte Schweizer Auswahl nur noch fünf statt sieben Athletinnen. Die WM wird am Sonntag mit den Einzelzeitfahren der Elite-Kategorien eröffnet.