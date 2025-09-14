DE
FR
Schweizer Duo in Krimi geschlagen
Flückiger verpasst WM-Medaille erst im Schlusssprint

Kein Medaillenjubel zum WM-Abschluss in Crans-Montana VS. Luca Schätti fährt auf den 4. Rang unmittelbar vor Mathias Flückiger. Nino Schurter wird als Showman gefeiert.
Publiziert: 15:05 Uhr
Aktualisiert: vor 26 Minuten
1/2
Luca Schätti, hier in Aktion im Short-Track-Rennen, ist als Vierter der bestklassierte Schweizer.
Foto: keystone-sda.ch
Stefan MeierLeiter Desk Sport

Es wird nichts mit der Medaille zum Abschluss der Mountainbike-WM im Wallis. Im Cross-Country-Rennen der Männer belegt Luca Schätti als bester Schweizer Rang 4. Gold geht an den Südafrikaner Alan Hatherly, der damit seinen Titel verteidigt. Silber holt der Italiener Simone Avondetto vor dem Franzosen Victor Koretzky.

Die Schweizer sind bis zuletzt mittendrin im Rennen um die Medaillen, Flückiger und Schätti balgen sich in der letzten Runde in einer Dreiergruppe um Bronze, nachdem Avondetto sich kurz zuvor absetzen kann. Am Schluss hat Flückiger aber im Sprint gegen Koretzky das Nachsehen und muss auch noch Schätti passieren lassen. 

So bleibts also bei 14 Mal Edelmetall für die Gastgeber-Equipe. Im abschliessenden WM-Rennen komplettieren Filippo Colombo (9.) und Fabio Püntener (10.) das starke Teamergebnis.

Schurter sorgt für Show beim WM-Abschied

Mit den Schnellsten ebenfalls nicht mithalten kann Nino Schurter in seinem letzten WM-Rennen. Trotzdem ist der zehnfache Weltmeister einer der grossen Stars beim WM-Abschluss in Crans-Montana VS. Er liefert den Fans rund um den Parcours Showeinlagen, wie SRF berichtet. Kein Wunder, wird er von den Zuschauern gefeiert wie kaum ein anderer. Seinen WM-Abschied beendet er als 42.

