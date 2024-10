Marc Hirschi wird beim Giro del Veneto Fünfter. (Archivbild von der WM in Zürich) Foto: freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Marc Hirschi wird beim Giro del Veneto für seine engagierte Fahrweise mit Platz fünf nicht belohnt. Der Berner greift in der Schlussphase aus einer 25-köpfigen Spitzengruppe zweimal an: 14 Kilometer vor dem Ziel setzt er sich mit drei Konkurrenten um acht Sekunden ab, 7 Kilometer vor der Ankunft in Vicenza versucht er es erneut.

Der Neuseeländer Corbin Strong holt sich bei Regenwetter auf der ansteigenden Zielgeraden den Sieg im Rennen der UCI-Pro-Series-Tour, der zweithöchsten Serie nach der World Tour. Hirschi sprinte ebenfalls mit und wird mit vier Sekunden Rückstand Fünfter.