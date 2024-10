Marc Hirschi fährt im Herbst von Sieg zu Sieg. Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Seit dem 12. August ist bekannt, dass Marc Hirschi zum Schweizer Tudor-Team wechseln wird. Hirschi sorgt seither für das Emirates-Team für viel Ertrag.

Hirschi setzt sein unglaubliches zweites Halbjahr mit einem sechsten Sieg fort. Nach dem Klassiker in San Sebastian (Spa), der Bretagne Classic in Plouay (Fra) und drei Rennen in Italien setzt sich der Schweizer auch an der Coppa Agostini durch. Nach 166,7 km rund um Lissone (Ita) setzt sich Hirschi im Schlusssprint gegen die Franzosen Romain Grégoire und Paul Lapiera durch. 41 km vor dem Ziel hat Hirschi attackiert und die Fluchtgruppe ausgelöst, die das Rennen entscheidet.