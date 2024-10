Nino Schurter tritt nochmals in die Pedalen. Foto: Sven Thomann 1/5

Der Schweizer Mountainbike-Profi Nino Schurter (38) hängt eine weitere Saison an. Das gibt der Bündner am Dienstagnachmittag auf Instagram bekannt. «Ich bin stolz darauf, was ich in den letzten Jahren erreicht habe», sagt Schurter im Video. Das Beste seien jedoch die Leute, denen Schurter auf dem Weg begegnet sei. «Wegen euch allen, bin ich noch nicht bereit, um mein Bike schon an den Nagel zu hängen.»

So mache Schurter das Mountainbiken noch zu viel Spass. Zudem spüre er, dass er an guten Tagen immer noch alles habe, was es brauche. Gegenüber SRF verrät Schurter aber, dass die kommende Saison gleichwohl aber die Letzte im Weltcup sein werde: «Ich merke, es wird langsam Zeit. Es wird definitiv der Abschluss meiner Cross-Country-Weltcupkarriere sein.»

«Das perfekte Ende»

Vorerst wolle er sich aber auf die kommende Saison mit vielen Highlights konzentrieren. Eines davon ist etwa die Heim-WM, die von Ende August bis Mitte September 2025 im Wallis ausgetragen wird. Eine Woche drauf steht zudem der Heimweltcup in der Lenzerheide auf dem Programm. «Das wird das perfekte Ende meiner Cross-Country-Karriere. Eine weitere Heim-WM und das Weltcuprennen in Lenzerheide sind der optimale Abgang für mich», so Schurter bei SRF.

Nino Schurter ist 10-facher Cross-Country-Weltmeister. Er gewann zudem bereits Olympia-Gold in Rio 2016, Silber in London 2012 und Bronze in Peking 2008. Damit ist Schurter der erfolgreichste Mountainbiker aller Zeiten.

