Lars Forster ist im letzten Short-Track-Rennen dieser Weltcup-Saison der bestklassierte Schweizer. Der St. Galler wird in Mont-Sainte-Anne in der kanadischen Provinz Québec Vierter.

Lars Forster wird beim letzten Short-Track-Rennen der Saison Vierter. Foto: keystone-sda.ch 1/5

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Forster verpasst seinen dritten Podestplatz in einer Weltcup-Prüfung über die verkürzte Distanz um drei Sekunden. Es wäre in dieser Sparte seine erste Klassierung unter den ersten drei seit über fünf Jahren gewesen. Letztmals schaffte er dies im Mai 2019 in Albstadt. Im Ort in Baden-Württemberg wird er wie neun Monate zuvor in La Bresse in den Vogesen Zweiter.

Auch der am Freitag zweitbeste Schweizer ist ein St. Galler. Marcel Guerrini ist als Sechster so gut klassiert wie noch nie in einem Short-Track-Rennen. Nino Schurter fährt lange vorne mit, am Ende schaut für den zurücksteckenden Bündner Rang 25 heraus.

Koretzky gewinnt Disziplinenwertung

Weltmeister Victor Koretzky wird seiner Favoritenrolle gerecht. Der Franzose gewinnt vor seinem Landsmann Mathis Azzaro und dem Südafrikaner Alan Hatherly. Mit seinem vierten Saisonsieg im Short Track entscheidet Koretzky auch die Disziplinenwertung für sich. Hatherly seinerseits steht vor seinem ersten Triumph in der Gesamtwertung. Am Sonntag im letzten Cross-Country-Rennen dieser Weltcup-Saison genügt ihm bereits Platz 46, um sich die Trophäe zu sichern.