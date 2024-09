Schweizer Medaillenjubel in Andorra. Zwei Tage nach dem 4. Platz im Short Track gelingt Dario Lillo im Cross-Country der Sprung aufs WM-Podest. Nur einer ist im U23-Rennen schneller.

Schweizer Jubel an Mountainbike-WM

1/2 Dario Lillo jubelt in Andorra.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Dario Lillo sichert sich an den Mountainbike-Weltmeisterschaften in Andorra in der U23-Kategorie Silber im olympischen Cross-Country. Zwei Tage zuvor hat der 22-jährige St. Galler eine Medaille im Short Track als Vierter noch knapp verpasst.

Lillo muss sich einzig Luca Martin geschlagen geben, der Franzose distanziert ihn um 21 Sekunden. Vor einem Jahr war der Schweizer Zukunftshoffnung an der WM in Glasgow als Dritter bereits der Sprung aufs U23-Podest gelungen.