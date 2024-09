Keller an Mountainbike-WM nach Sturz chancenlos

1/4 Alessandra Keller fährt an deutlich an den Medaillen vorbei.

Die Schweizer Mountainbikerinnen verpassen an der WM in Andorra im olympischen Cross-Country das Podest deutlich. Sina Frei wird 16., Alessandra Keller bleibt nach einem Sturz bei Rennhälfte ebenfalls chancenlos.

WM-Gold ging an die überlegene Holländerin Puck Pieterse. Die 22-Jährige siegt mit über einer Minute Vorsprung vor ihrer Landsfrau Anne Terpstra, die damit den holländischen Doppelsieg perfekt macht. Bronze hole überraschend die Italienerin Martina Berta, die erst einen Podestplatz im Weltcup vorzuweisen hat.

Die Schweizerinnen halten wie schon an den Olympischen Spielen in Paris auch beim zweiten Saison-Highlight nicht mit den Besten mit. Alessandra Keller, die grösste Medaillenhoffnung im Schweizer Team, erwischt zwar einen guten Start. Bis Rennhälfte ist die Olympia-Siebte in Tuchfühlung mit dem Podest, ehe sie in der dritten von fünf Runden von einem Sturz gebremst wird.

Keller mit Schmerzen nach Sturz

«Ich wurde abgedrängt und habe mein Knie stark angeschlagen», erklärte die 28-jährige Nidwaldnerin im SRF-Interview. Trotz grosser Schmerzen fährt Keller das Rennen zu Ende. Im Ziel büsst sie als 21. fast viereinhalb Minuten auf Pieterse ein. Damit muss die Gesamtweltcupsiegerin von 2022, die auch in dieser Saison die Gesamtwertung zwei Rennen vor Schluss anführt, weiter auf ihre erste WM-Medaille im olympischen Cross-Country warten.

Sina Frei fehlen als 16. mehr als zwei Minuten aufs Podest. Als zweitbeste Schweizerin klassiert sich Nicole Koller. Jolanda Neff belegt bei ihrem Comeback nach dem Olympia-Verzicht den 35. Platz.

Enttäuschung auch für Französinnen

Zu den Geschlagenen gehören auch die Französinnen, die vor einem Jahr in Glasgow einen Doppelsieg gefeiert hatten. Loana Lecomte wird Fünfte, für die als Titelverteidigerin angetretene Pauline Ferrand-Prévot setzt es bei ihrer Abschiedsvorstellung eine noch grössere Enttäuschung ab.

Die Olympiasiegerin von Paris muss sich in ihrem letzten Mountainbike-Rennen der Karriere mit dem 14. Platz begnügen. Die Rekordweltmeisterin verliert ihren sechsten WM-Titel schon früh aus den Augen. Künftig wird sich die 32-Jährige auf die Strasse konzentrieren, mit dem Ziel, die Tour de France Femmes zu gewinnen.

Zumindest einen Etappensieg hat Puck Pieterse an der Frankreich-Rundfahrt schon erreicht. Nun darf sich die 22-jährige Holländerin auch Mountainbike-Weltmeisterin nennen. An den Sommerspielen in Paris hatte sie das Podest als Vierte noch knapp verpasst. Auch am Freitag musste sie sich im Short Race mit der Ledermedaille begnügen.