Nach 2021 und 2022 setzt sich Stefan Küng beim Zeitfahren Chrono des Nations in Les Herbiers erneut durch.

In Les Herbiers der Schnellste: Stefan Küng. Foto: keystone-sda.ch

Stefan Küng hat am Sonntag sein drittes Zeitfahren in dieser Saison gewonnen. Der 30-jährige Thurgauer entscheidet wie schon 2021 und 2022 das zur Europe Tour zählende Zeitfahren Chrono des Nations in Les Herbiers für sich.

Küng, der im Juni den Schweizer Meistertitel im Zeitfahren geholt und im September eine Etappe der Vuelta gewonnen hat, setzt sich in dem nicht hochkarätig besetzten Rennen über 45 km im Westen Frankreichs vier Sekunden vor dem Australier Jay Vine und fünf Sekunden vor dem Dänen Johan Price-Pejtersen durch.

2023 war Stefan Bissegger im selben Rennen Dritter geworden.