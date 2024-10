Der tragische Tod von Muriel Furrer bleibt auch nach dem Ende der WM-Strassenrennen in Zürich allgegenwärtig. Mit einer Todesanzeige nehmen Familie und Angehörige nun Abschied vom verstorbenen Rad-Talent

In Zürich entstand eine Gedenkstätte für Furrer. Foto: Sven Thomann 1/5

Nicola Abt Reporter Sport

Knapp zwei Wochen nach dem Tod von Rad-Talent Muriel Furrer (†18) meldet sich erstmals ihre Familie zu Wort. In einer berührenden Todesanzeige kommt der ganze Schmerz zum Ausdruck, den die Angehörigen und Freunde in den letzten Tagen durchmachen mussten.

«Unsere Herzen sind gebrochen, unsere Trauer unbeschreiblich.», heisst es in der am Freitag aufgeschalteten Anzeige. Und weiter: «An der Heim-WM in Zürich bei deinem geliebten Radsport hast du die Ziellinie ins Himmelreich überquert. Unendlich dankbar für deine wundervolle Liebe und Freude, welche du uns geschenkt hast, überlassen wir dich unserem Allmächtigen Gott.»

Wie die Familie mitteilt, ist die Urne von Muriel Furrer bereits beigesetzt worden. Die Trauerfeier ist am 8. November in Uster ZH geplant.

Auch Muriel Furrers ehemaliger Arbeitgeber Swiss Life veröffentlichte am Freitag eine Todesanzeige. Dort hatte Furrer im Sommer eine kaufmännische Lehre begonnen. «Wir werden sie als überaus zuverlässige, engagierte und liebenswerte Kollegin und allerseits geschätzte Mitarbeiterin in bester Erinnerung behalten.» Der Familie sprechen sie ihr Beileid aus.

Furrer war während des WM-Strassenrennens der U19-Kategorie tödlich verunglückt. Noch immer sind viele Fragen zum Unfallhergang unbeantwortet. Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft. Furrer galt als grosse Nachwuchshoffnung. In der U17-Kategorie wurde sie einst auf der Strasse und im Radquer Schweizermeisterin.