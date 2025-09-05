Joao Almeida siegt in der 13. Etappe der diesjährigen Vuelta. Er kommt zeitgleich mit dem Gesamtleader Jonas Vingegaard ins Ziel. Neben dem Sportlichen sorgen erneut Zuschauer für Aufreger.

1/2 Joao Almeida (l.) holt sich seinen ersten Etappensieg der diesjährigen Vuelta. Foto: AFP

Joao Almeida (27) gewinnt die 13. Etappe der Spanien-Rundfahrt mit Bergankunft auf dem Angliru in Asturien. Der Portugiese kommt nach gut 202 Kilometern zeitgleich mit dem Gesamtleader Jonas Vingegaard (28) ins Ziel und bleibt dessen erster Verfolger.

Vingegaard war im zwölf Kilometer langen, teilweise extrem anspruchsvollen Schlussanstieg der einzige Fahrer, der mit Almeida mithalten konnte. Ein Vorbeikommen am eindrücklichen Portugiesen aus dem Team UAE Emirates gab es aber auch für den Dänen nicht.

Rückstand auf Vingegaard verringert

Almeida, der zu seinem ersten Vuelta-Etappensieg kam, bestimmte während des gesamten Aufstiegs das Tempo und verteidigte bei der kurzen Abfahrt Richtung Ziel seine Führung souverän. Auch im Gesamtklassement erhielt er einen kleinen Lohn: Dank der Bonifikationen reduzierte der diesjährige Tour-de-Romandie- und Tour-de-Suisse-Sieger seinen Rückstand von 50 auf 46 Sekunden.

Der im Gesamtklassement drittplatzierte Brite Thomas Pidcock (26)aus dem Schweizer Team Q36.5 konnte mit Vingegaard und Almeida nicht mithalten und verlor 76 Sekunden. Sein Rückstand auf den Leader beträgt neu 2:18 Minuten.

Erneut Zuschauer auf der Strecke

Neben dem Sportlichen sorgten erneut Zuschauer für Aufregung: Zu Beginn des steilen Angliru-Anstiegs blockierte eine Gruppe die dreiköpfige Spitzengruppe, wurde aber von Sicherheitskräften rasch zurückgedrängt. Auf Eurosport-Bildern waren palästinensische Flaggen zu sehen. Bereits auf der 11. Etappe hatten propalästinensische Demonstranten im Zielbereich von Bilbao für einen Abbruch gesorgt – diesmal konnten Bob Jungels, Jefferson Cepeda und Alexander Winokurow nach rund 30 Sekunden weiterfahren.

Während der 13. Etappe ereignete sich zudem eine kuriose Szene: Ein Hund rannte plötzlich auf die Strasse und zog dabei einen Stuhl hinter sich her. Die zwei herannahenden Fahrer konnten im letzten Moment ausweichen und blieben unverletzt.

Am Samstag folgt die nächste anspruchsvolle Etappe. Von Aviles nach Lagos de Somiedo haben es die letzten 50 Kilometer mit zwei Anstiegen der zweithöchsten Kategorie in sich.