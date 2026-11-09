Ohne Hörhilfen fühlt sich das Rennen für Severin und Simeon Hug langsamer an, im Ziel wird ihnen schwindlig. Trotzdem jagen die gehörlosen Zwillinge aus Willisau als «Deaf»-Leichtathleten ihren Medaillenträumen nach.

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Geschwister im selben Sport? Kommt ab und zu vor, siehe zum Beispiel die Kambundjis. Zwillinge im selben Sport? Kommt vor, ist aber höchst selten – doch nun hat der Schweizer Sport ein neues, familiäres Duo mit demselben Geburtstag erhalten. Vorhang auf für Severin und Simeon Hug (16). Zwillinge aus Willisau LU. Beide sind Nachwuchs-Leichtathleten. Beide trainieren gemeinsam beim STV Willisau. Und beide sind gehörlos.

Doch als Blick bei den Hugs am Stubentisch sitzt, fällt das nicht sofort auf. Die Familie führt ein Gespräch in Lautsprache. Weder die Eltern Germaine und Patrick, noch die Zwillinge und deren ältere Geschwister Jerome und Michele benötigen Gebärdensprache als Unterstützung.

Erster internationaler Auftritt an den europäischen Jugendspielen in Hannover

«Wir hören dank den Implantaten», schildert Severin Hug. Er spricht wie sein Bruder hochdeutsch – weil es in der Gebärdensprache, die sie ebenfalls beherrschen, keine Schweizerdeutsche Version gibt, ist ihr Sprachschatz schriftdeutsch gewachsen.

Ihre Sportkarriere treiben die Zwillinge im Behindertensport voran. Sie werden von Swiss Deaf Sport, dem nationalen Sportverband für Menschen mit Hörbehinderung, unterstützt und haben zuletzt in Hannover an den erstmals durchgeführten European Deaf Youth Games teilgenommen. Also an den europäischen Jugendspielen für Hörbeeinträchtigte, Deaf ist das englische Wort für taub.

Ist Gehörlosenverband bald Mitglied von Swiss Olympic? Schon 1930 entstand der Schweizerische Gehörlosen-Sportverband, der 2020 in Swiss Deaf Sport (Deaf heisst auf Deutsch taub) umbenannt wurde. Swiss Deaf Sport ist somit der älteste organisierte Behindertensportverband in der Schweiz. Aber bisher blieb der Gehörlosensport vor allem auch wegen der Kommunikationsbarriere im Schweizer Sportsystem aussen vor. Das soll sich aber bald ändern: Am 20. November stimmt das Sportparlament in Ittigen BE über die Aufnahme von Swiss Deaf Sport als neues Mitglied bei Swiss Olympics ab. Schon 1930 entstand der Schweizerische Gehörlosen-Sportverband, der 2020 in Swiss Deaf Sport (Deaf heisst auf Deutsch taub) umbenannt wurde. Swiss Deaf Sport ist somit der älteste organisierte Behindertensportverband in der Schweiz. Aber bisher blieb der Gehörlosensport vor allem auch wegen der Kommunikationsbarriere im Schweizer Sportsystem aussen vor. Das soll sich aber bald ändern: Am 20. November stimmt das Sportparlament in Ittigen BE über die Aufnahme von Swiss Deaf Sport als neues Mitglied bei Swiss Olympics ab. Mehr

Simeon Hug erklärt, welche Auswirkung die aufgrund eines Geburtsfehlers nicht funktionierende Hörschnecke im Innenohr hat: «Neben dem fehlenden Gehör haben wir Probleme mit dem Gleichgewicht. Wir machen immer viele Übungen, um das Gleichgewicht zu verbessern.»

Für die beiden polysportiven Teenager sind der Hochstart im 800-Meter-Lauf und die zwei schnellen Bahnrunden deswegen eine Herausforderung, an die sie sich zuerst gewöhnen müssen. Wer Hörhilfen hat, muss sie zudem ablegen. Simeon Hug sagt lachend: «Mit Hörgerät wird man disqualifiziert!» Doch dann fährt sein Bruder ernster fort, dass es am Anfang eine gehörige Umstellung war. «Es ist ein grosser Unterschied. Das Laufen fühlt sich langsamer an und im Ziel wird einem schwindlig. Einfach, weil wir uns ans Hören gewöhnt sind.»

Die Hugs trainieren im STV Willisau mit hörenden Vereinskollegen

Auch die Trainings im STV Willisau, wo Sprint- und Lauf-Coach Remo Wyss die Hugs in seine reguläre Trainingsgruppe aufgenommen hat, laufen die Zwillinge meistens hörend mit.

Zweimal trainieren sie im Verein, zweimal alleine respektive zu zweit. Als Kinder haben die Brüder viele Sportarten ausprobiert: Ski, Schiessen, Velo. Doch Laufen wurde immer wichtiger. Simeon Hug: «Beim Laufen kann ich frei sein.» Und Severin betont die gelebte Inklusion im Verein: «Seit wir im Verein trainieren, haben wir viel mehr Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen. Das ist genial.»

Dazu muss man wissen: Obwohl die Brüder hören können, haben sie die Schule für Hören und Sehen Landenhof in Unterentfelden AG besucht und nicht daheim in Willisau mit Gleichaltrigen. Aus simplem Grund: «Mit zwanzig Kindern im Raum verstehen wir nur noch die Hälfte.»

Wer sieht, wie enorm eng das Verhältnis der beiden ist, mit wie viel Wertschätzung und Rücksicht sie untereinander kommunizieren und agieren, könnte glatt glauben: Die machen doch alles zusammen! Doch stopp. Dass sie an den Europaspielen in Hannover beide über 800 Meter starteten und auf den Rängen 5 (Severin) und 7 landeten, lag an der beschränkten Auswahl der Disziplinen. Die Jungs träumen schon von der Teilnahme nächstes Jahr an der Leichtathletik-Deaf-WM in Sao Paulo (Br). Dort gibts mehr Disziplinen. Simeon sieht sich eher auf den 1500 und 3000 Metern, sein Bruder hingegen mehr als Sprinter: «Ich habe neben 800 auch die 400 Meter im Auge.»

Auch im Alltag gehen sie seit dem Sommer getrennte Wege. Beide haben eine Berufslehre begonnen. Simeon lernt Landschaftsgärtner, Severin wird Zimmermann. Aber dem grossen Traum von EM- und WM-Medaillen jagen sie natürlich weiterhin gemeinsam nach.