Fünf Rennen, fünfmal Gold!
Catherine Debrunner gelingt die perfekte WM

Fünf Rennen, fünf WM-Goldmedaillen. So lautet die beeindruckende Bilanz der Para-Leichtathletin Catherine Debrunner.
Publiziert: vor 47 Minuten
Aktualisiert: vor 46 Minuten
Im fünften Rennen an der Paraleichtathletik-WM Debrunner zum fünften Mal Gold.
Foto: Getty Images
Keystone-SDA

Catherine Debrunner verabschiedet sich mit einem historischen Erfolg von der Para-Leichtathletik-WM in Indien. Über 400 m holt sie ihr fünftes Gold an dieser WM.

In 50,58 Sekunden bleibt die 30-jährige Thurgauerin deutlich vor der Konkurrenz und stellt eine WM-Bestmarke auf. Silber geht mit über drei Sekunden Rückstand an die Türkin Hamide Dogangun, Bronze an die Chinesin Hongzhuan Zhou.

«Es ist mir noch nie gelungen, fünf Titel an einer WM zu gewinnen, und das ist unglaublich schön», freut sich Debrunner. Sie triumphierte bereits über 100, 800, 1500 und 5000 m.

Debrunner ist damit nicht nur Weltrekordhalterin, sondern auch Weltmeisterin über alle Distanzen. Insgesamt ist es die zehnte WM-Goldmedaille ihrer Karriere.

