Die Thurgauerin Catherine Debrunner ist an der Para-Leichtathletik-WM in Indien auch im Sprint nicht zu schlagen. Erstmals holt die Rollstuhl-Leichtathletin den Weltmeistertitel über 100 Meter.

Catherine Debrunner gewinnt erstmals WM-Gold über 100 Meter. Foto: ENNIO LEANZA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Weltrekordhalterin über 100 Meter überquerte auch in Indien als Erste die Ziellinie. Mit einer Zeit von 15.50 Sekunden stellte Catherine Debrunner erneut eine WM-Bestmarke auf. 46 Hundertstel später kam die Türkin Hamide Dogangun als Zweite ins Ziel. Bronze durfte sich Hongzhuan Zhou aus China umhängen.

«Es hat lange gebraucht, bis ich diese Medaille gewinnen durfte. Es ist für mich mit Abstand die schwierigste Disziplin, weil alles von Anfang bis am Ende passen muss», so Debrunner. An der WM vor zwei Jahren sowie an den Paralympics in Paris hatte sie über 100 Meter Silber gewonnen. Am Freitag startet die Thurgauerin über 400 m das letzte Mal auf der Bahn in New Delhi.

Marcel Hug platzierte sich am Donnerstag über 1500 m auf Rang vier, wie am Tag zuvor Elena Kratter über 100 Meter. So nah am Podest war die Schwyzer Leichtathletin im Sprint noch nie. Ihr Teamkollege Elijah Thommen sprang am Donnerstag mit einer Weite von 6,03 m auf Platz acht.